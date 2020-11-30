Москва, , 08:32 — REGNUM Три новые модели автомобилей отечественного производства представят в России в скором времени. Об этом сообщает РБК.

Так, в 2021 году в России может появиться в продаже первый российский серийный электромобиль «Кама-1». Автомобиль уже готов к серийному производству. Цены электрокара составит 1 млн рублей.

Созданием «Кама-1» занимались специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбГУ. При разработки использовались российские, европейские и китайские комплектующие. Запаса хода российского электрокара в базовом варианте хватит, чтобы проехать расстояние равное 300 км.

Одной из самых ожидаемых новинок является обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот», который более известен как «Русский Прадо». Новинка получит два мотора, которые были разработаны на базе ЗМЗ-409. Первый вариант — это «атмосферник» на 2,5 л мощностью 150 л. с., а второй — 150-сильный турбированный агрегат объемом 2,3 л.

Также ожидается, что на российском авторынке появится электромобиль от российской компании Monarch. Причем будут представлены два варианта исполнения — S200 и S400. Электрокары получат моторы мощностью 272 и 544 л. с. При этом в топовом исполнении «Монарх» сможет проехать до 400 км пути. Цена на новинку будет начинаться от 58 000 долларов (4,4 млн рублей).

Ранее стало известно, что «Автотор» планирует наладить в Калининграде производство электрокаров.

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