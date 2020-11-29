Пекин, , 13:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил участников проекта Fendouzhe с успешным испытанием глубоководного пилотируемого аппарата. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Проект по созданию батискафа Fendouzhe был начат в 2016 году. В ноябре 2020 года аппарат с тремя членами экипажа на борту совершил первое погружение в Бездну Челленджера в Марианской впадине, установив рекорд по глубине погружения среди китайских аппаратов.

После завершения этой миссии 28 ноября аппарат был возвращён в порт города Санья. Си Цзиньпин поздравил всех специалистов, причастных к этому проекту, и объявил об окончании испытаний глубоководного аппарата.

Председатель КНР подчеркнул, что успешное проведение испытаний батискафа Fendouzhe доказало мощь Китая в области морских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре аппарат Fendouzhe совершил погружение в Марианской впадине на глубину 10 909 метров. Рекорд по глубине погружения среди пилотируемых подводных аппаратов составляет 10 927 метров и принадлежит батискафу DSV Limiting Factor частной американской компании Triton Submarines.

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