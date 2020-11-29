Токио, , 12:40 — REGNUM Компания Mitsubishi Heavy Industries провела запуск ракеты-носителя H-IIA со спутником связи JERS в интересах Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Запуск с космодрома Tanegashima Space Center на острове Танэгасима состоялся 29 ноября в 16:25 по местному времени (10:25 мск). Пуск прошёл в штатном порядке.

Спутник-ретранслятор JERS будет использоваться для обеспечения стабильной связи с другими японскими космическими аппаратами. В частности, он повысит скорость получения предупреждений о стихийных бедствиях от метеорологических спутников. Также космический аппарат будет использоваться для военной связи.

Ракета-носитель H-IIA разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries по заказу JAXA. Первый запуск этого носителя состоялся в августе 2021 года.

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