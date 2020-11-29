Москва, , 12:13 — REGNUM Ассортимент различных моделей, доступных на первичном автомобильном рынке России, сократился более чем на 30% за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценкам экспертов, в 2014 году в России насчитывалась 401 модель новых автомобилей, предлагаемых дилерами. По итогам 2019 года этот показатель сократился до 275 моделей.

Сокращение модельного ряда произошло преимущественно за счёт нишевых автомобилей. Например, уменьшилось число доступных минивэнов, пикапов и маленьких городских автомобилей.

Эта тенденция получила своё развитие и в 2020 году. В частности, за первые десять месяцев текущего года российский автомобильный рынок покинул весь модельный ряд японской компании Datsun и спорткар Nissan GT-R. Также прекратились поставки некоторых моделей китайских марок Chery и Hawtai. Модельный ряд сократили также европейские производители BMW, Renault и Peugeot.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы модели авто, которые покинули рынок России