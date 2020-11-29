Токио, , 11:50 — REGNUM Более тысячи компаний во всём мире стали жертвами кибератак с использованием вирусов-вымогателей в течение первых десяти месяцев 2020 года. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на исследование компании Trend Micro.

При атаках с использованием вирусов-вымогателей злоумышленники блокируют доступ к информации, содержащейся во внутренних компьютерных сетях различных организаций. После шифрования поражённых вирусом данных хакеры требуют выкуп за восстановление этой информации.

Особенность атак текущего года стало то, что хакеры начали не только блокировать информацию, но и угрожать её разглашением в том случае, если пострадавшая компания откажется от выплаты выкупа. Например, одной из недавних жертв такой атаки стала японская компания Capcom, занимающаяся разработкой видеоигр.

Также в течение года появлялась информация о подобных атаках на сети компаний LG Electronics, Toyota Motor и других компаний. Всего по оценкам специалистов по информационной безопасности из компании Trend Micro за первые десяти месяцев 2020 года от кибератак этого типа пострадало не менее тысячи организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что хакеры, взломавшие компьютерные системы компании Capcom, потребовали выкуп в размере $11 млн за восстановление доступа к данным. В Capcom не пошли на сделку с хакерами, после чего они опубликовали ряд внутренних документов о новых проектах компании.

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