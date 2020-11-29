Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Поддержка потокового игрового сервиса xCloud будет реализована на умных телевизорах (Smart TV) в течение ближайшего года. Об этом сообщил глава Xbox Фил Спенсер в интервью The Verge.

Компания Microsoft выпустила тестовую версию облачного сервиса видеоигр xCloud в 2018 году. Этот сервис позволяет запускать видеоигры для игровой приставки Xbox на устройствах под управлением операционной системы Android. Обработка вычислительных процессов происходит на мощностях серверов Microsoft, а Android-устройство используется только для передачи изображения видеоигры.

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что в настоящее время компания работает над внедрением этого сервиса на устройствах под управлением iOS. Он добавил, что следующим шагом станет поддержка сервиса на Smart TV. Спенсер отметил, что в Microsoft рассчитывают реализовать эту функцию в течение следующих 12 месяцев.

«Не думаю, что нам что-то помешает это сделать», — подчеркнул Спенсер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе доступ к тестовой версии сервиса xCloud получили подписчики Xbox Game Pass Ultimate.

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