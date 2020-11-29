Пекин, 29 ноября 2020, 10:51 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) обнародовало технические характеристики ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Чанчжэн-9». Об этом сообщает газета China Daily.
Проект новой ракеты-носителя находится в стадии разработки. Общая длина «Чанчжэн-9» составит 93 метра, ракета будет иметь взлётную массу 4140 тонн. Носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту космические аппараты массой до 140 тонн.
Разработкой жидкостного кислородно-керосинового двигателя для «Чанчжэн-9» занимаются инженеры компании China Aerospace Science and Technology Corp. Отмечается, что грузоподъёмность новой ракеты-носителя будет в пять раз больше, чем у ракеты «Чанчжэн-5», являющейся самым мощным носителем Китая, использующимся в настоящее время. Планируется, что испытания и ввод в эксплуатацию ракеты «Чанчжэн-9» будут завершены к 2030 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5» был запущен китайский лунный зонд «Чанъэ-5».