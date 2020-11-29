История вопроса

Лидерами в освоении космоса традиционно считались СССР и США. Сейчас к этой гонке подключились и другие страны, например, Китай. Одними из самых привлекательных направлений по-прежнему остается освоение Луны.



В конце мая 2019 года вице-президент США анонсировал новую космическую программу, основной целью которой должна стать подготовка экипажа для полета к спутнику Земли. В составе экипажа, возможно, будет женщина.



Достижения и амбиции Пекина в этой сфере скромнее. В 2013 году Китай повторил космическую экспедицию СССР 1957 года, но миссия прошла с осложнениями. Спутник при приземлении на Луну получил повреждения. Следующая попытка запланирована на 2036 год. КНР хочет осуществить свой первый пилотируемый полет на Луну.