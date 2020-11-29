Хельсинки, , 10:25 — REGNUM Финская компания HMD Global выпустит линейку ноутбуков под брендом Nokia. Об этом сообщает портал GizChina.

NOKIA (сс) Open Grid Scheduler / Grid Engine

Информация о линейке ноутбуков Nokia была обнаружена на портале Бюро стандартов Индии (BIS), которое занимается сертификацией иностранных товаров, поставляемых на индийский рынок. В сертификате упоминается девять разных моделей ноутбуков Nokia без указания технических характеристик.

Ранее компания HMD Global выпустила под брендом Nokia линейку умных телевизоров (Smart TV) и несколько аудиоустройств. Поэтому появление ноутбуков Nokia также представляется высоковероятным.

Компания HMD Global была создана в 2016 году, выкупив часть бизнеса Microsoft Mobile и получив право на выпуск мобильных телефонов под брендом Nokia. Также в HMD Global перешли многие бывшие специалисты Nokia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Nokia представила серию кнопочных телефонов с поддержкой мобильной связи стандарта 4G/LTE.

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