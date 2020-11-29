Пекин, , 09:28 — REGNUM Лидером по количеству патентных заявок в сфере технологий искусственного интеллекта в 2019 году стал Китай, впервые обойдя США, заявил заместитель главы Китайской академией исследований киберпространства Ли Юйсяо на конференции World Internet Conference. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Ли Юйсяо рассказал, что в 2019 году китайские научно-исследовательские организации подали более 110 тысяч патентных заявок во всём мире. Он подчеркнул, что по итогам предыдущего года Китай впервые стал лидером по этому показателю. В предыдущие годы лидерство принадлежало США.

Оценки специалистов iiMedia показывают, что наиболее активно технологии искусственного интеллекта в Китае используются в сферах видеонаблюдения, финансовом секторе, маркетинге и транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Пекинском университете заявили, что на долю Китая приходится почти половина всех поданных в мире патентных заявок в сфере технологии блокчейн.

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