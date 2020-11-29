Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NTHSA) наложило штрафы общей суммой $210 млн на южнокорейские компании Hyundai и Kia из-за несвоевременного отзыва автомобилей с двигателями Theta II. Об этом сообщает пресс-служба NTHSA.

Южнокорейские автопроизводители начали массовый отзыв автомобилей, оснащённых двигателями семейства Theta II, в 2017 году. Специалисты обнаружили, что при производстве двигателей, используемых обеими компаниями, были допущены ошибки, которые могли привести к преждевременному износу подшипников. Под отзыв попали около 1,6 млн автомобилей Hyundai и Kia, которые были возвращены владельцам после замены двигателей.

В NTHSA установили, что массовый отзыв автомобилей был проведён с рядом нарушений: отзыв был произведён несвоевременно, а в контролирующие ведомства была предоставлена неточная информация. По итогам проверки правительственное ведомство США наложило на южнокорейские компании несколько штрафов.

Согласно решению NTHSA, Hyunda должна будет выплатить $140 млн, а Kia — $70 млн. Часть из этих средств будет направлена на реализацию мер, направленных на повышение безопасности продукции автопроизводителей.

«Безопасность — это главный приоритет NTHSA. Важно, чтобы автопроизводители осознавали необходимость проведения срочного отзыва проблемной продукции и предоставляли агентству своевременную и достоверную информацию», — прокомментировал заместитель главы NHTSA Джеймс Оуэнс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре американская компания General Motors отозвала около 6 млн автомобилей в США из-за проблем с системой безопасности.

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