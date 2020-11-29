Москва, , 08:29 — REGNUM Российские специалисты провели эксперименты с испытательной моделью марсохода «Розалинд Франклин» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В рамках испытаний операторы миссии смоделировали операции, которые космическому аппарату предстоит выполнить с момента старта миссии до отделения европейского марсохода от российской посадочной платформы. В частности, были отработаны этапы развёртывания солнечных батарей, получение панорамного изображения места посадки для оценки ландшафта, разворот и фиксация колёс в нужном положении. Следующим этапом испытаний станет имитация съезда марсохода с посадочной платформы.

Программа «ЭкзоМарс» реализуется Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА). В состав миссии «ЭкзоМарс-2022» войдут российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

Ранее планировалось, что запуск этой миссии состоится летом 2020 года. Руководство Роскосмоса и ЕКА решило отложить запуск до пускового окна 2022 года из-за технических проблем и пандемии новой коронавирусной инфекции, замедлившей подготовку к запуску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты ЕКА провели первые испытания переработанной парашютной системы миссии «ЭкзоМарс-2022».

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