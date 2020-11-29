Москва, , 07:42 — REGNUM Количество купленных в кредит автомобилей за первые десять месяцев 2020 года сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

По оценкам экспертов, с января по октябрь 2020 года в кредит в России было куплено 735,6 тысяч новых и подержанных автомобилей. В первые десять месяцев 2019 года этот показатель составлял около 780 тысяч автомобилей.

Отмечается, что спрос на автомобили начал восстанавливаться в осенние месяцы. В частности, в октябре текущего года жители России приобрели в кредит 88,5 тысяч автомобилей, что на 12% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что по итогам 2020 года снижение объёмов производства автомобилей в России прогнозируется на уровне 15−20%. Сокращение продаж ожидается на уровне 10%.

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