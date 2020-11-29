Москва, , 07:19 — REGNUM Пуск ракеты носителя «Союз» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов с космодрома «Куру» во Французской Гвиане назначен на 30 ноября. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ГКЦ [Гвианском космическом центре] принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН [ракеты-носителя] 30.11.2020 в 4.33 мск», — сообщил Рогозин.

Ранее ожидалось, что запуск состоится 29 ноября. В Роскосмосе отмечали, что дата может быть сдвинута из-за неблагоприятных погодных условий.

Оператором запуска является французская компания Arianespace. Ракета-носитель «Союз-СТА» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на околоземную орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально этот запуск планировали провести весной 2020 года. Пуск был задержан из-за техническим проблем и приостановки работы космодрома «Куру» из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

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