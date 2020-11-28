Москва, , 14:49 — REGNUM Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области намечен на декабрь 2020 года. Об этом Рогозин написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что первый пуск «Ангары-А5» состоялся шесть лет назад. Он был успешным — на орбиту был выведен разгонный блок «Бриз-М» с габаритно-массовым макетом спутника. Второй запуск все время переносился из-за затянувшегося перевода производственной площадки из Москвы в Омск.

Теперь, по словам Рогозина, вторая ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» готова и будет запущена с космодрома «Плесецк» в декабре этого года.

«Да, декабрь. РН (ракета-носитель — ИА REGNUM) готова», — написал Рогозин.

При втором пуске на орбиту также планируют вывести на орбиту габаритно-массовый макет космического аппарата.