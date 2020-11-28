Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Американская компания Microsoft работает над программным обеспечением, которое позволит запускать разработанные для Android приложения на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом сообщает портал Windows Central со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки.

По данным портала, соответствующий проект Mirosoft носит внутреннее название Project Latte. Отмечается, что компания Google не разрешает устанавливать свои сервисы, включая магазин приложений Google Play, на устройства, работающие не под управлением системы Android.

Для решения этой проблемы разработчикам нужно будет обновить приложения, которым требуется API-интерфейсы Play Services. Сообщается, что релиз этой функции ожидается осенью 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в программу для Windows 10 «Ваш телефон» была добавлена функция транслирования приложения с Android-устройства. В настоящее время эта функция поддерживается только на некоторых смартфонах компании Samsung.

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