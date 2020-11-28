Москва, , 14:14 — REGNUM Испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» запланирован на декабрь 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Носитель «Ангара-А5» является первой российской тяжёлой ракетой, разработанной в постсоветский период. Первый и единственный испытательный запуск ракеты в этой модификации был произведён в 2014 году.

В августе 2020 года ракета-носитель успешно прошла проверки в Центре им. Хруничева и модули «Ангары» были отправлены на космодром «Плесецк» для подготовки к запуску. Точная дата старта не называлась, предполагалось, что запуск будет произведён в ноябре, позже ожидаемая дата сместилась на декабрь.

«Да, декабрь. РН [ракета-носитель] готова», — ответил Рогозин на вопрос о планируемых сроках запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на космодром «Плесецк» и проинспектировал подготовку испытаний космического ракетного комплекса «Ангара».

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