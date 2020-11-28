Москва, , 13:17 — REGNUM Для сокращения расхода топлива в зимний период требуется следить за давлением воздуха в шинах, использовать масло меньшей вязкости и выполнять ряд других рекомендаций. Об этом сообщают эксперты журнала «За рулём».

Зимой количество топлива, расходуемого автомобилями, значительно возрастает. Это объясняется множеством факторов, включая использованием электрообогрева, состояние дорог и долгий прогрев двигателя.

Для сокращения расхода топлива в зимний период эксперты рекомендуют не прогревать автомобиль слишком долго. Отмечается, что для прогрева хватает времени, требуемого для очистки кузова от снега. После этого можно трогаться, избегая быстрых ускорений.

Очистка кузова от снега также способствует снижению расхода топлива. За счёт этого уменьшается вес автомобиля, и повышаются его аэродинамические свойства. Также в зимний период нужно следить за давлением воздуха в шинах. В морозную погоду давление падает, что приводит к повышенному сопротивлению качению и перерасходу топлива.

Снизить расход топлива также поможет использование моторного масла меньшей вязкости, например, класса 0W-20. Также эксперты рекомендуют использовать автоодеяло, которое ускоряет прогрев и не даёт мотору остыть во время непродолжительных остановок.