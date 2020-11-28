Лондон, , 12:44 — REGNUM Группа хакеров из КНДР провела ряд кибератак на британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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В настоящее время компания AstraZeneca занимается разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции. По данным агентства, северокорейские хакеры пытались получить доступ именно к этим разработкам.

Сообщается, что для получения доступа к внутренним данным AstraZeneca хакеры выдавали себя за сотрудников, занимающихся подбором персонала. От лица различных компаний они рассылали предложения о работе специалистам AstraZeneca на специализированном портале LinkedIn и в мессенджере WhatsApp.

После этого хакеры отправляли сотрудникам AstraZeneca документы, якобы содержащие должностные инструкции предлагаемого места работы. В эти документы был встроен вредоносный код, который мог позволить хакерам получить доступ к внутренним сетям британской фармацевтической компании. Предполагается, что кибератаки не увенчались успехом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты американской компании Microsoft заявили, что зафиксировали несколько случаев кибератак на разработчиков вакцин от новой коронавирусной инфекции со стороны хакеров из России и КНДР.

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