Москва, , 12:10 — REGNUM Совет директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) освободил от занимаемой должности генерального директора предприятия Андрея Охлопкова. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Охлопков возглавлял ЦЭНКИ с июня 2018 года, его полномочия были прекращены 27 ноября 2020 года. Исполняющим обязанности генерального директора ЦЭНКИ назначен Джемалович Мухамеджанов, ранее возглавлявший филиал предприятия — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил причины этого решения на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что в космической отрасли требуется соблюдение строгой дисциплины, поэтому невыполнение взятых обязательств должно сопровождаться соответствующими решениями.

«И если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает — мне приходится с ним расстаться», — подчеркнул Рогозин.

ЦЭНКИ был создан в ноябре 1994 года. Входящее в состав Роскосмоса предприятие занимается созданием объектов наземной космической инфраструктуры и управлением российскими космодромами.