Варшава, , 11:21 — REGNUM Количество предварительных заказов видеоигры Cyberpunk 2077 стало рекордным среди всех проектов студии CD Projekt RED, заявил генеральный директор компании Адам Кичински в ходе конференции с инвесторами. Об этом сообщает портал EssentiallySports.

Кичински рассказал, что уровень предварительных заказов Cyberpunk 2077 превысил показатели всех видеоигр серии «Ведьмак», выпущенных студией CD Projekt RED. Глава студии отметил, что в ближайшее время компания разошлёт копии новой видеоигры журналистам, чтобы первые обзоры были опубликованы до релиза.

Финансовый директор CD Projekt RED Петр Ниелубович добавил, что предварительные заказы Cyberpunk 2077 показывают, что игроки всё чаще предпочитают цифровые копии видеоигр физическим носителям. Он подчеркнул, что при продажах Cyberpunk 2077 структура будет смещена в сторону цифровых копий ещё больше, чем для видеоигры «Ведьмак 3».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало продаж видеоигры Cyberpunk 2077 назначено на 10 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Cyberpunk 2077 впервые показали игру на PS4 Pro и PS5