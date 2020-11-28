Пекин, , 10:50 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn перемещает часть заводов по сборке компьютеров MacBook и iPad из Китая во Вьетнам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Foxconn является крупнейшим партнёром американской компании Apple. На расположенных в разных странах заводах Foxconn собираются смартфоны iPhone, ноутбуки MacBook и планшетные компьютеры iPad.

По данным Reuters, Foxconn готовит новые сборочные линии в провинции Вьетнама Бакзянг. Сообщается, что на этом предприятии будут собираться компьютеры Apple, которые ранее производились в Китае. Ожидается, что новые сборочные линии будут запущены в первой половине 2021 года.

Решение о переносе части производства Foxconn во Вьетнам объясняется последствиями американо-китайской торговой войны. Вывоз производства позволит Apple избежать дополнительных затрат, связанных с повышенными пошлинами на поставляемые из Китая в США товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе председатель Foxconn Янг Лю заявил, что продолжающаяся торговая война между США и Китаем может привести к формированию двух альтернативных цепочек поставок в мировой электронной промышленности.