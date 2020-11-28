Москва, , 09:58 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили развернуть отечественную космическую станцию на орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли. Об этом сообщается в материалах РКК «Энергия», представленных в Совет РАН по космосу.

В проекте РКК «Энергия» предлагается два вида наклонения станции: 72 и 98 градусов. Второй вариант является уникальным и предлагается для обитаемой орбитальной станции впервые. При таком размещении станции с неё можно будет обозревать всю поверхность Земли, включая Северный морской путь и Арктическую зону России.

Проект новой орбитальной станции разрабатывается специалистами РКК «Энергия» по заказу Роскосмоса. Решение о реализации этого проекта будет приниматься правительством России с учётом рекомендаций научно-технического совета Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Роскосмосе заявили, что в начале 2021 года российская сторона начнёт переговоры о дальнейшей эксплуатации Международной космической станции с американским агентством NASA и другими партнёрами по этому проекту. Действующими договорённостями эксплуатация МКС согласована до 2024 года.

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