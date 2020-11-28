Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Администрация президента США Дональд Трампа продлила крайний срок продажи американского бизнеса социальной сети TiKTok до 4 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.

Разработчиком и владельцем приложения для создания и обмена видеороликами TikTok является китайская компания ByteDance. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп обвинил эту компанию в связи с правительством Китая и заявил, что обработка этой компанией данных о жителях США угрожает национальной безопасности.

Он подписал указ, согласно которому ByteDance должна продать бизнес TikTok в США одной из американских компаний. В противном случае социальная сеть будет заблокирована на территории Соединённых Штатов.

Отведённый продажу TikTok в США срок должен был истечь 27 ноября, однако в администрации президента США решили продлить его до 4 декабря. TikTok продолжает переговоры с американскими компаниями Walmart Inc и Oracle Corp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что инициативы по запрету приложений TikTok и WeChat на территории Соединённых Штатов будут поддержаны в случае смены администрации президента.

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