Москва, , 09:05 — REGNUM Решение о дальнейшей эксплуатации Международной космической станции после 2025 года будет зависеть от технических и политических проблем, обсуждаемых с партнёрами по международному проекту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ранее на заседании Совета РАН по космосу заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв рассказал, что после 2025 года многие элементы МКС могут начать выходить из строя. Он добавил, что следует пересмотреть сроки дальнейшего участия в этой программе и заняться разработкой программ орбитальных станций.

В Роскосмосе уточнили, что выступление Соловьёва носило информационной характер и не содержало предложений по прекращению участия в работе МКС. При этом в госкорпорации добавили, что в РКК «Энергия» действительно готовят инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции.

«Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами», — подчеркнули в Роскосмосе.

Ожидается, что российская сторона начнёт соответствующие консультации с американским агентством NASA и другими партнёрами по МКС в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на весну 2021 года запланирован запуск нового российского модуля МКС «Наука».

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