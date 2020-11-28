Пекин, , 07:40 — REGNUM Вывод Honor из состава китайской компании Huawei поможет суббренду избежать санкций США и сохранить объёмы производства, заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй. Об этом сообщает агентство Reuters.

В прощальном обращении основатель Huawei объяснил, что решение о продаже подразделения Honor было принято под влиянием санкций США. Чжэнфэй подчеркнул, что Huawei сумеет справиться с этими трудностями, однако суббренду Honor, выпускающему бюджетные смартфоны, пришлось бы серьёзно сократить объёмы производства.

Чжэнфэй добавил, что в противном случае огромное число сотрудников Honor и дистрибьюторов по всему миру могли лишиться работы. В завершении он пожелал компании Honor стать крупнейшим конкурентом Huawei.

Правительство США ужесточило санкции в отношении компании Huawei в мае 2020 года. Эти решения вступили в силу в сентябре, после чего Huawei потеряла возможность свободной закупки чипов у производителей по всему миру, использующих американские технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Huawei объявили о продаже всех активов Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

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