Москва, 28 ноября 2020, 07:14 — REGNUM Опасное сближение космических аппаратов России и Индии зафиксировано специалистами главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Речь идёт о российском спутнике «Канопус-В» и индийском аппарате CARTOSAT
«Согласно расчетам ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное расстояние между российским и иностранным спутниками составило 224 метра», — подчеркнули в Роскосмосе.
Оба космических аппарата находятся в активном состоянии и используются для дистанционного зондирования Земли. Масса российского спутника составляет около 450 кг, масса индийского аппарата — около 700 кг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года российский спутник «Метеор-М» № 2−2 пострадал от столкновения с микрометеоритом. Работоспособность аппарата была восстановлена в мае 2020 года.
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