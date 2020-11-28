Москва, , 06:51 — REGNUM Развернуть в космосе новую орбитальную станцию, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, предложили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В представленных в Совет РАН по космосу говорится, что для перспективной станции могут быть доступны два вида наклонения — 72 и 98 градусов, при этом второе может быть реализовано впервые. Предполагается, что в зависимости от исполнения новая станция охватит наблюдением участок поверхности Земли до широты около 80 градусов, включая Северный морской путь. При 98 градусах возможен «полный обзор Земли».

«На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли», — объяснил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

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Ранее первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщал, что многие элементы Международной космической станции (МКС) после 2025 года начнут выходить из строя.

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