Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Дальний бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer совершил ряд испытательных вылетов с внешней системой подвеса для гиперзвуковых ракет, сообщает 27 ноября Flightglobal.

По неофициальным данным, бомбардировщик совершал вылеты с подвешенной крылатой ракетой AGM-158 JASSM.

Главной задачей этих испытаний было выяснение влияния внешнего размещения боеприпаса на аэродинамику и управляемость бомбардировщика.

Отмечено, что впервые за последние 30 лет B-1B Lancer совершил полеты с подвеской вооружения на внешнем пилоне. Для этого концерн Boeing совместно Испытательным центром ВВС США переоборудовал две точки подвеса в носовой части бомбардировщика.

Ранее в ВВС США заявляли, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer будут модернизированы для оснащения гиперзвуковыми ракетами AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) и авиационной стратегической крылатой ракетой LRSO (Long-Range Stand-Off).

Стоит отметить, что обе эти ракеты на данный момент находятся на стадии разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон неоднократно заявлял о необходимости ускорить создание гиперзвуковых ракет, так как США отстали в этой сфере от России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране террористы убили военного ученого