Москва, , 17:57 — REGNUM Третий по счету патрульный корабль проекта 22 160 «Павел Державин» официально включен в состав российского Черноморского флота, сообщает 27 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественная церемония поднятия на корабле Андреевского флага была проведена в Новороссийске.

Патрульный корабль «Павел Державин» вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Напомним, патрульный корабль «Павел Державин» является третьим кораблем проекта 22 160 в серии из пяти единиц, заказанных для Черноморского флота. Головной корабль проекта «Василий Быков» и первый серийный «Дмитрий Рогачев» уже используются в составе ЧФ.

«Павел Державин» стал первым кораблем проекта 22 160, построенным на Керченском ССЗ «Залив».

Автономность плавания кораблей проекта 22 160 равна 60 суткам, максимальная скорость — 30 узлов, экипаж — 80 человек, дальность плавания — 6 тыс. миль. Вооружение: 57-мм артустановкой, зенитным ракетным комплексом и пулемётами патрульный корабль с экипажем из 80 человек способен принимать палубные вертолеты Ка-27ПС.

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