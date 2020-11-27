Самара, , 15:38 — REGNUM Фестиваль идей и технологий Rukami впервые пройдёт в Самарской области. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что фестиваль призван привлечь внимание широкой аудитории, в том числе молодёжи к изобретательству, технологиям будущего и техническому творчеству. Мероприятие дает импульс для развития Кружкового движения ассоциации Национальной технической инициативы в области, а также формированию сообщества молодежи и наставников, которые увлечены технологическим творчеством.

Отмечается, что в рамках форума 28 и 29 ноября 2020 года планируется провести мастер-классы в очном и дистанционном формате. Всего в Самарской области инженерным творчеством занимаются свыше 50 тысяч ребят.

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