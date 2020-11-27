Сеул, , 15:19 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель SsangYong представил обновлённый внедорожник SsangYong Rexton, созданный для продаж на глобальном рынке. Об этом сообщается на сайте компании.

Rexton уже продаётся на южнокорейском рынке. Теперь же рамный внедорожник отправят на мировой рынок.

Эта версия авто имеет более широкий список опций и агрессивный дизайн. Автопроизводители оснастили модель светодиодными противотуманными фарами, а также затемненными элементами на кузове. Дополняют образ 17-дюймовые десятиспицевые колесные диски.

Что же касается интерьера, то здесь никаких изменений не произошло.

Модель имеет 2,2-литровый турбированный двигатель производительностью 202 л. с., который агрегатируется с восьмискоростным «автоматом».

Напомним, по итогам октября 2020 года компания SsangYong Motor реализовала в Южной Корее и за ее пределами 10 197 автомобилей.

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