Тольятти, Самарская область, , 13:55 — REGNUM В сети появились снимки салона обновлённой версии модели Lada Largus. Об этом сообщается в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

Салон рестайлинговой модели Lada Largus Www.vk.com/avtovaznewsspb

Официальная премьера новинки ожидается в 2021 году, однако автомобиль уже собирается на конвейере АвтоВАЗа.

Судя по полученным фотографиям, модель получит новый руль и иную «приборку» с графикой в стиле Vesta, а также пересмотренный дизайн центральной консоли. В верхней части консоли появится ниша под разные мелочи. Вполне возможно, что мультимедийный комплекс, разработку которого на днях анонсировал АвтоВАЗ, дебютирует на этом обновлённом Largus.

Кроме того, модель будет укомплектована креслами с другим профилем и увеличенной боковой поддержкой.

В движение машину будет приводить 87-сильный силовой агрегат либо 106-сильный мотор. Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Ранее на предприятии «Лада Запад Тольятти» (входит в АвтоВАЗ) был собран опытный образец модернизированного внедорожника Lada Niva. Он выделяется новыми фарами, капотом, крыльями, боковыми накладками и задним бампером.

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