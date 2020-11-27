Париж, , 13:35 — REGNUM Французский производитель DS представил в Европе флагманский седан, получивший обозначение 9. Об этом сообщается на сайте Speedme.ru.

Стоимость базовой комплектации новинки составляет 47 700 евро (около 4,3 млн рублей), а топовая версия продаётся за 80 тыс. евро (порядка 7,2 млн рублей).

Седан имеет расширенную колесную базу и собран на «тележке» PSA Group EMP2. Сборка новинки осуществляется в Китае. Продаваться же авто будет в 40 странах мира.

Отмечается, что полноприводные версии DS 9 будут изготавливаться на заводе PSA Group в коммуне Пуасси (Франция), расположенной недалеко от Парижа.

В линейку моторов автомобиля вошли три силовых агрегата: четырёхцилиндровый бензиновый турбированный мотор производительностью 225 «лошадей», подключаемый гибридный двигатель мощностью 225 л. с. и подключаемая установка на 360 «лошадей» с приводом 4×4.

Ранее ателье Ines de la Fressange Paris и компания DS представили спецверсию кроссовера DS 3 Crossback в эксклюзивном цвете Ink Blue с крышей Black Perla Nera. Всего будет собрано 1500 единиц таких моделей. Продажи начнутся в январе следующего года

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