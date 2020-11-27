Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Индийская компания Executive Modcar Trendz создала копию суперкара Lamborghini Aventador LP700 из купе Honda Accord седьмого поколения 2007 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Для старенького купе сделали из пластика в стиле Lamborghini кузовные панели, бамперы и сплиттер. Кроме того, специалисты компании сделали оригинальные стекла, фары и двери.

Салон модели был основательно переделан. Из четырехместного он был трансформирован в двухместный. Также внутри появились скопированные у Aventador LP700 центральная консоль, «приборка» и руль. Стандартные сиденья специалисты компании заменили на спортивные кресла с боковой поддержкой, а в качестве обивки использовали двухцветную кожу.

В движение реплику приводит трёхлитровый атмосферный мотор V6 производительностью 220 «лошадей». Он сочетается с пятипозиционной коробкой «автомат».

Ранее стало известно, что в Индии на базе Renault Logan первого поколения был создан первый в стране автомобиль с водородным двигателем. Его максимальная мощность равна 10 кВт-ч (13,6 л. с.).

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