Москва, , 12:26 — REGNUM Компания Geely выпустит на российский рынок кроссовер Tugella в комплектации Luxury. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Таким образом, в России будут продаваться две комплектации Tugella. Продажи кроссовера стартуют в РФ 25 декабря 2020 года. Стоимость модели в комплектации Flagship будет составлять 2 499 900 рублей. Что же касается версии Luxury, то она выйдет на рынок уже в 2021 году. Отличие комплектаций будет заключаться только в дизайне колесных дисков. Стоимость Tugella в комплектации Luxury пока не сообщается.

Обе версии нового авто будут иметь двухлитровый турбированный мотор производительностью 238 «лошадей». Он будет функционировать с восьмискоростной автоматической трансмиссией Aisin и приводом 4×4.

Напомним, в октябре 2020 года продажи на российском рынке автомобилей китайской компании Geely выросли на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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