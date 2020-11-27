Иркутск, , 11:02 — REGNUM До конца текущего года может пройти первый полет нового отечественного самолета МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14. Об этом 27 ноября сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«До конца года постараемся ― 17−18 (декабря), максимум до конца года ― мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет», ― заявил он.

Помимо этого, глава Минпромторга РФ уточнил, что в данный момент ведется отладка систем и тестирование самолета, и указал, что в ближайшем времени на Иркутский авиазавод прибудут специалисты из конструкторского бюро им. Яковлева, а также летчики-испытатели.

Кроме того, как отметил Мантуров, до 2025 года данный завод может произвести 36 новых самолетов МС-21, однако с учетом существующих пяти сборочных станций возможно нарастить данное число до 47 экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что Улан-Удэнский авиазавод выпустит опытный образец самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», который призван заменить заслуженный Ан-2, в 2021 году.