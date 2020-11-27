Токио, , 10:54 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsuoka объявил о начале продаж нового кроссовера Buddy, который выполнен в стиле американских внедорожников конца прошлого столетия. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Новый кроссовер представляет собой перелицованную Toyota RAV4 последнего поколения.

Лицевая часть новинки выглядит весьма необычно благодаря угловатым формам кузова и огромной хромированной решётке радиатора. Дополняет стиль двухъярусная головная оптика квадратной формы. Сзади машины установлены вертикальные фонари. Также на двери багажника имеется широкая тёмная полоса с названием бренда.

Для покупателей доступны 11 монохромных вариантов окраски кузова и шесть двухцветных вариантов.

Что же касается салона Buddy, то он полностью заимствован у Toyota RAV4. Отличие заключается лишь в том, что на руле нового автомобиля есть шильдик Mitsuoka.

Автопроизводители оснастили кроссовер двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с. В линейке агрегатов есть также гибридный вариант двигателя производительностью 222 л. с.

Напомним, в начале октября текущего года компания Toyota в Японии приступила к продажам кроссовера RAV4 в версии Adventure с пакетом Offroad и дорожным просветом в 210 мм.

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