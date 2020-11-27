Лондон, , 09:17 — REGNUM Британское ателье MS-RT создало модель сегмента LCV (лёгкие коммерческие машины) в стиле ралли на базе фургона Ford Transit Connect. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Называться новое авто будет MS-RT R120. Эта модель будет выпущена в ограниченном экземпляре — 36 единиц. При этом 30 экземпляров предназначены для материковой части Великобритании, а остальные шесть — для Северной Ирландии. Цена базовой комплектации MS-RT R120 будет равна 25 995 фунтов стерлингов (около 2,62 млн рублей).

Покупателям будут доступны двух — либо трёхместные версии фургона. Все версии будут выполнены только в оттенке Frozen White. Кроме того, на кузове будут нанесены красные и чёрные полосы.

Дополнительно к спортивному обвесу прилагаются стильные патрубки выхлопной системы чёрного цвета и колёсные диски от OZ из легкого сплава.

Напомним, в октябре нынешнего года дилеры американской компании Ford в России реализовали 1647 легких коммерческих автомобилей Transit, что на 57% больше, чем год назад.

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