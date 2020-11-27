Гуанчжоу, Китай, , 07:23 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая было построено более 110 тыс. базовых станций 5G и зарегистрировано почти 27 млн пользователей сетей связи пятого поколения, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По словам губернатора провинции Гуандун Ма Синжуя, которые он произнес на открытии Всемирной выставки 5G, в регионе насчитывается более 1600 предприятий, связанных с 5G, что составляет почти треть от общего по стране.

Компании Huawei и ZTE, которые базируются в провинции, имеют более 5000 основных патентов на 5G, что составляет около трети от общего числа мировых патентов.

Он добавил, что Гуандун имеет преимущество в развитии 5G, поскольку выходная стоимость коммуникационных сетей и оборудования базовых станций в провинции составляет около 70% от общего по стране, в то время как ее поставки смартфонов составляют около 30% от общемирового объема.