Пекин, , 07:15 — REGNUM Инновационный центр сельскохозяйственной техники Китая разработал прототип беспилотного электромеханического трактора, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

В сравнении с обычным трактором, радиус поворота нового прототипа составляет всего 3,5 метра против 5 метров, что является самым коротким радиусом среди тракторов мощность 100 лошадиных сил в Китае.

Прототип «ET1004-W» был разработан Национальным институтом инноваций в области агротехники, который объединяет инженеров и таланты из Университета Цинхуа и Китайской академии наук, а также ведущих производителей оборудования YTO Group Corporation и Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.

Питаемый от сотовой технологии 5G, сельскохозяйственный трактор с автономным режимом вождения также может дистанционно управляться для выполнения нескольких интеллектуальных функций.