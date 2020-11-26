Саров, Нижегородская область, , 22:02 — REGNUM Российский федеральный ядерный центр в Сарове продемонстрировал президенту России Владимиру Путину компьютерную модель воздушно-космической обороны страны, сообщает 26 ноября Интерфакс.

Владимир Путин во время визита в Саров Government-nnov.ru

Показанная компьютерная модель воздушно-космической обороны уже получила одобрение Минобороны РФ. Её предоставят в распоряжение командования Воздушно-комических сил (ВКС), рассказали ученые Владимиру Путину.

Демонстрация была проведена в ходе рабочей поездки президента в Саров в Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

«Нами создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Эта модель приказом министра обороны принята на снабжение. Опытный образец поставлен в академию имени Можайского для апробации. И планируется также размещение в главном штабе ВКС и Космических войск», — сказал замглавы РФЯЦ-ВНИИЭФ по имитационному и виртуальному моделированию — директор Института теоретической и математической физики Вячеслав Соловьев.

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