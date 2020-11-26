Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Задуманный как экспортный боевой самолет, российский истребитель Су-35С стал одним из лучших в своем классе и является настоящим «убийцей», даже не обладая стелс-характеристиками, сообщает 26 ноября военно-аналитическое издание National Interest.

По мнению автора материала, обозревателя издания Петера Сучиу, высокая эффективность Су-35С обусловлена его сверхманевренностью.

Относящийся к поколению истребителей 4++, истребитель способен выполнять самые разнообразные задачи.

Российский истребитель «может поражать наземные и морские цели, объекты инфраструктуры, даже прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от его базы».

Это обеспечено тем, что Су-35С может оперировать ракетами класса «воздух-воздух», позволяющими уничтожать воздушные цели на расстоянии до 300 км, а также крылатыми противокорабельными ракетами.

Автор публикации особо отмечает, что хотя Су-35С проектировался как экспортная модель, его первым покупателем стали ВКС России.

Кроме того, Су-35С заказали Китай и Индонезия. Последняя планирует купить 24 таких самолета на общую сумму в $2,5 млрд. При этом Китай от приобретения российских истребителей не заставили отказаться даже санкции США.

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