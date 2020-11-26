Москва, , 16:33 — REGNUM Российская радиолокационная станция (РЛС «Прима»), способная обнаруживать стелс-аппараты, выходит на мировой рынок, сообщает 26 ноября пресс-служба Рособоронэкспорта.

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) разведки и целеуказания «Прима» способна обнаруживать как современные, так и перспективные малозаметные цели, в том числе аппараты, созданные по технологии «стелс».

"Мы начинаем продвижение высокомобильной РЛС «Прима», обладающей уникальной способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведенную с применением технологий stealth», — цитирует пресс-служба слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Отмечается, что РЛС «Прима» может интегрироваться и в зарубежные системы ПВО.

«Уверен, что уникальный набор характеристик обеспечит станции отличный экспортный потенциал и выведет на топовые позиции в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока», — считает Михеев.

РЛС П-18−2 «Прима», созданная НПО «Алмаз» и «Нител» выполнена на современной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала, обладает повышенной помехозащищенностью и высокой мобильностью. Её боевой расчет состоит из двух человек, а время автоматического развертывания станции не превышает пяти минут.

«Станция предназначена для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов различных классов и типов в условиях воздействия активных и пассивных помех, пеленга постановщиков активных шумовых помех, выдачи радиолокационной информации на комплексы средств автоматизации потребителей. Пределы работы составляют по дальности — свыше 320 км и по углу места — до 45 градусов. Минимальная дальность обнаружения составляет 500 метров», — сообщает Рособоронэкспорт.

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