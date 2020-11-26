Париж, , 15:01 — REGNUM Французский гонщик Герлен Чичери и команда GCK Motorsport разработали электрический внедорожник, который получил название GCK e-Blast 1. Об этом сообщается на сайте GCK Motorsport.

Построена новинка на «тележке» от модели Peugeot 3008 DKR. К слову сказать, это авто является победителем «Дакара» в 2017-м и 2018 годах.

Официальная премьера серийного GCK e-Blast 1 должна состояться в 2022 году. Однако первый образец автомобиля примет участие в ралли-марафона «Дакар» уже в следующем году.

Электровнедорожник оснащён двигателем, работающим на водороде. Машину смогут купить гоночные команды, которые «разделяют взгляды GCK Motorsport на экологию».

Силовой агрегат автомобиля, который дополнительно питается от аккумулятора на 150 кВт-ч, имеет пиковую мощность в 340 «лошадей» (1001 Нм).

Напомним, в ноябре 2020 года в России была завершена разработка первого серийного электромобиля «Кама-1». Его цена будет составлять 1 млн рублей, а в продаже он появится уже в следующем году.

Читайте также: В General Motors заявили о стремлении возглавить рынок электромобилей