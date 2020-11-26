Москва, , 14:19 — REGNUM Голосовой помощник компании «Яндекс» «Алиса» сможет управлять звуковыми панелями компании Samsung Electronics. Об этом 26 ноября сообщает портал ixbt.com.

Уточняется, что 13 моделей аудиосистем Samsung, которые были созданы в период с 2018 по 2020 год, будут управляться «Алисой». Посредством использования последней пользователи смогут включать и выключать аудиосистемы, а также управлять их громкостью.

Отмечается, что делать это можно будет с использованием «умной» колонки, смартфона или ПК с открытым браузером, и ещё новые функции доступны для беспроводных аудиосистем и саундбаров с поддержкой Dolby Atmos и Sound+.

Помимо того, стиральные машины и роботы-пылесосы Samsung, которые поддерживают «Алису», теперь получат новые команды и будут не только включаться или выключаться, но и ставиться на паузу, также можно будет регулировать скорость их работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября новую «умную» колонку «Яндекс. Станция Макс» с голосовым помощником «Алиса», мощным трехполосным звуком, поддержкой видео в 4К HDR и LED-экраном представила компания «Яндекс».