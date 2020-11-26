Берлин, , 14:17 — REGNUM Новый электрокар Volkswagen получит запас хода в 400 км (по версии EPA). Об этом сообщает американское агентство по охране окружающей среды (EPA).

В движение ID.4 будет приводить 201-сильный электромотор, передающий крутящий момент на задние колёса. Запитываться агрегат будет от аккумулятора ёмкостью 82 кВт/ч.

Кроме того, чуть позже будет протестирована полноприводная версия Volkswagen ID.4. Однако ожидается, что показатель этой модели окажется меньше.

ID.4 предназначен исключительно для североамериканского рынка. В продажу он поступит в начале следующего года. Стоимость базовой версии электрокара составит 39 995 долларов (около 3,02 млн рублей).

Стоит отметить, что показатели запаса хода по версии EPA являются максимально приближенными к реальности. Перед испытаниями электрокар заряжается накануне вечером, а сами замеры производят утром. Во время испытаний в авто включен кондиционер, а водитель не ограничивает себя в нажатии на педаль газа.

Ранее стало известно, что в течение следующих пяти лет компания Volkswagen планирует вложить 73 млрд евро в развитие электрических автомобилей, а также в технологии беспилотного вождения.

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