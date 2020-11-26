Москва, , 13:57 — REGNUM Компания «Соллерс Форд» локализовала в России производство радиаторов для Ford Transit. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Радиаторы для Transit будут поставляться предприятием «ТРМ», которое расположено в Нижнем Новгороде. Отмечается, что это «новая веха» взаимодействия компании с российскими производителями автокомпонентов.

«Одним из приоритетных направлений развития «Соллерс Форд» выделяет локализацию производства автомобилей Ford Transit. Это позволит нам не зависеть от внешних факторов и обеспечит стабильность производства», — отметил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Ранее стало известно, что в собственность СП «Соллерс Форд» перешёл моторный завод в Елабуге. Ожидается, что на предприятии будет налажено производство новых двигателей для Ford Transit.

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