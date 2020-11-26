Вашингтон, , 13:27 — REGNUM В Соединённых Штатах отзывают 1,5 млн машин из-за топливных насосов компании Denso. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

В октябре текущего года компания Denso объявила отзывную кампанию машин, где установлены её топливные насосы низкого давления. Тогда под отзыв попали более двух млн автомобилей. Теперь этот список пополнился ещё 1,5 млн машин, и в общей сложности под кампанию попадут 3,53 млн машин с дефектными насосами.

Под отзывную кампанию попали Toyota, Ford, Honda, Subaru и Mitsubishi, выпущенные в 2013—2020 годах. При этом никаких подробностей о моделях, попавших под отзыв, пока не известно.

Отмечается, что «крыльчатка некоторых топливных насосов низкого давления может деформироваться при определенных условиях, что может вывести топливный насос из строя». Данная неисправность может привести к тому, что машина может заглохнуть в пробке.

Напомним, Denso принадлежит японской автокомпании Toyota.

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