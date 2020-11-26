Сеул, , 12:58 — REGNUM Компания Kia заменила двигатель у машин семейства Ceed. Об этом 26 ноября сообщает RG.

На замену мотору 1,4 T-GDi корейская компания подготовила новый турбированный двигатель 1,5 T-GDi серии Smartstream. Новый мотор получат все версии Ceed.

Кроме того, моторная линейка Ceed пополнилась мягким гибридом EcoDynamics+, который состоит из мотора 1,0 T-GDi мощностью 120 л. с. Данная установка будет стоять на хэтчбеках Ceed и универсалах Ceed Sportswagon.

Выпускаются модели на предприятии корейской марки в словацком городе Жилина. На мощностях завода также налажен выпуск новых двигателей на 1,5 л, производительность которых составляет 160 л. с. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее стало известно, что Kia K7 третьего поколения получит новое название K8.

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