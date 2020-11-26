Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM Улан-Удэнский авиазавод выпустит опытный образец самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», который призван заменить заслуженный Ан-2, в 2021 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе поездки в Бурятию, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец», — отметил министр.

По его словам, на сертификацию новой машины уйдёт около полутора лет. Таким образом, серийное производство самолёта авиазавод начнёт в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов предложил внести изменения в авиационные правила для обеспечения низкой стоимости эксплуатации для «Байкала». По его словам, характеристики самолёта выходят за рамки авиационных правил для эксплуатации однодвигательных самолетов.

«Необходимо внести изменения в «Авиационные правила. Часть 23» в части увеличения для однодвигательных самолетов нормальной и многоцелевой категорий максимального взлетного веса до 7400 кг и количества перевозимых пассажиров до 14 человек», — отмечал он.

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